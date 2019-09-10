شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يشهد طلباً على خدمات التأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أوضح محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين أن قطاع الطاقة يشهد طلباً متواصلاً على خدمات التأمين، موضحاً أن شركة العين تعتبر من أوائل الشركات التي توفر خدمات التأمين على الطاقة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال حمادة: «نحن نوفر التأمين لكثير من مشاريع الطاقة في الإمارات والدول العربية، كوننا شركة متخصصة بتأمينات الطاقة، وقد سجلنا نسبة مرتفعة من أقساط التأمين على الطاقة».
وأضاف: «يعتبر قطاع الطاقة من القطاعات المهمة، حيث يضم مشاريع ضخمة وممتلكات ومصانع للكيماويات ومشاريع للغاز والبترول، ولكن وبسبب الظروف الجيوسياسية فقط، شهدنا ارتفاعاً بالطلب على خدمات تأمين الطاقة، وقد تسبب ارتفاع الأخطار في ارتفاع أسعار التأمين، ما يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين».
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