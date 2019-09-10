«واحة الزاوية» يستقطب 221.25 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.58% عند مستوى 5075.87 نقطة، متأثراً بضغوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

شهد السوق تداول نحو 143 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 382.2 مليون درهم، نفدت من خلال 2356 صفقة، وجرى تداول أسهم 25 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة.

وتصدر سهم «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية، التداولات بقيمة 221.25 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.18% مغلقاً عند 2.34 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 35.6 مليون درهم، ونزل بنسبة 1.39% ليغلق عند 8.31 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة قدرها 27.2 مليون درهم، وانخفض 1.16% ليغلق عند 5.1 درهم.

وسجل سهم ميثاق للتأمين التكافلي الارتفاع الأكثر بنسبة 6.06%، وأغلق عند 0.7 درهم، تلاه سهم «أريد»، وصعد بنسبة 4.35% مغلقاً عند 7.2 درهم، ثم سهم «أركان»، وارتفع بنسبة 4.03% وأغلق عند 0.49 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «أسمنت الخليج» التراجع الأكثر بنسبة 4.41%، وأغلق عند 0.65 درهم، ثم سهم «طاقة»، وهبط بنسبة 3.75% إلى 0.77 درهم، تلاه سهم «مصرف الشارقة الإسلامي»، ونزل بنسبة 3.23% إلى 1.2 درهم.