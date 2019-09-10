شكرا لقرائتكم خبر عن دوائر وهيئات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إطلاق 10 مشاريع مبتكرة، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019. تمثل المشاريع جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان.
>> كشفت جمارك دبي أن عدد الاتصالات التي تلقتها الدائرة عبر قنوات خدمة «رافد» وصل إلى 1375 اتصالاً منذ انطلاق الخدمة في 2015. وبلغ عدد المعلومات ذات الجدوى التي سجلتها الإدارة 47 معلومة وبنسبة 13.13% من إجمالي 358 معلومة تلقتها عبر خدمة رافد خلال 2018 مقارنة مع 21 معلومة ذات جدوى من 298 معلومة في 2017 فيما بلغ عدد المعلومات ذات الجدوى خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 26 من 194 معلومة.
>> عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع شركات السياحة والإعلام في موسكو وسان بطرسبرغ خلال الأسبوع الماضي، لتسليط الضوء على الأداء الإيجابي لقطاع السياحة في دبي في النصف الأول من العام الجاري.
>> شاركت دائرة التنمية السياحية بعجمان في فعاليات معرض الذكاء الاصطناعي الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط في جامعة عجمان على مدى يومين، وهدفت الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على مشروع الربط الإلكتروني ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع السياحي، ضمن إطار مواكبة الدائرة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
>> أعلنت «إنفورما ماركيتس» الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب العالمي» 2019، عن تنظيم ورشة عمل تفاعلية حول التصميم المعماري بالتعاون مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، وذلك ضمن فعاليات «سيتي سكيب إنتليجنس» في اليوم الأول من انطلاق المعرض في 25 سبتمبر الجاري.
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