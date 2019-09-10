الصحافة العالمية: دبي منارة السياحة والأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

لا يكاد يمر يوم إلا وتشير الصحافة العالمية إلى مدى انبهارها بدبي، كمدينة من الطراز الأول، ومنارة للسياحة والأعمال. وفي أحدث تقرير، قال فيليب وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشيونال للعقارات في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن أسعار المنازل في دبي معقولة للغاية، وهي تتميّز بجودة البناء وخدمات صيانة ممتازة، في حين أن فرصة ارتفاع قيمتها الاستثمارية هي الأفضل بين مثيلاتها، كما أنّ دبي مدينة آمنة ونظيفة. وأوضح أن دبي تعد من بين أفضل الأسواق العالمية للمجمعات السكنية التي تحتوي على ملاعب للجولف، حيث إن سكان الإمارة يحبون فكرة العيش في منزل مجهز بملعب جولف نظراً لأنه يوفر مناظر طبيعية خضراء في بيئة صحراوية. من جانبه، ذكر موقع «بلوك ببلشر» في تقرير مطول أن دبي تحولت خلال فترة زمنية قصيرة إلى مركز تجاري ومالي هو الأكثر تطوراً وأهمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها استفادت من الطفرة النفطية في تنويع قاعدتها الاقتصادية، حتى أضحت اليوم المنارة المالية والتجارية والسياحية للمنطقة، فضلاً عن كونها الوجهة الاستثمارية المفضلة لرجال الأعمال والأثرياء من جميع أنحاء العالم.

بدورها صنفت مجلة «سي إي أو وورلد» العالمية دبي بين أفضل المدن بالنسبة للنساء المسافرات في القارة الآسيوية 2019، حيث أشارت إلى أنه في الوقت الذي تهاب فيه معظم النساء السفر بشكل منفرد إلى الكثير من الوجهات العالمية، فإن دبي توفر لهن العديد من المزايا التي تتضمن الأمن والسلامة، إضافة إلى تنوع الأنشطة والمعالم السياحية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها. وحلت في القائمة مدن مثل طوكيو وسنغافورة وهونج كونج وكيوتو.