مشتريات قوية تقود مكاسب «دبي».. والسيولة تتخطى 600 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

قادت مشتريات أجنبية ومؤسساتية، سوق دبي المالي للمكاسب في جلسة، أمس، مدعوماً بأسهم قيادية في العقار والبنوك، ليغلق مؤشره العام مرتفعاً 0.28%، فيما نالت الضغوط من سوق أبوظبي بنسبة تراجع 0.37%، وسط سيولة جيدة نسبياً تجاوزت 600 مليون درهم.

ضخ الأجانب (غير العرب) في دبي 31 مليون درهم محصلة شراء، وكذا المحافظ الاستثمارية ب64.3 مليون درهم، في ظل عمليات تسييل بأبوظبي ب31 مليوناً للأجانب، و3.2 مليون للمحافظ. وتلقى سوق دبي دعماً رئيسياً من سهمي «إعمار العقارية»، و«دبي الإسلامي» بارتفاعهما 0.75%، و0.4% على التوالي، مع صعود أسهم انتقائية في قطاعات أخرى.

وفي المقابل، ضغطت أسهم قيادية على سوق أبوظبي؛ مثل: «اتصالات» بهبوطه 1.2%، وكذلك «أبوظبي التجاري» بتراجع 1.89%، وغيرها من الأسهم.

وحصدت الأسهم سيولة بقيمة 622.13 مليون درهم، منها 239.95 مليون درهم في دبي، و382.2 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 292.5 مليون سهم، توزعت بواقع 149.5 مليون سهم في دبي، و143 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 55 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28% عند مستوى 2879.51 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 0.38%؛ بعد ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 0.4%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«ديار» 0.31%، و«داماك» 0.21%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.14% بدعم من «دبي الإسلامي» 0.75%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وارتفع قطاع النقل 0.84%؛ نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.67%، و«أرامكس» 0.48%، مقابل هبوط «الخليج للملاحة» 1.1%.

وصعد قطاع الاستثمار مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.52%، واستقرار «دبي للاستثمار» وانخفاض «سوق دبي المالي» 0.11%.

من جانبه، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.58% إلى مستوى 5075.87 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.37% متأثراً بنزول سهم «أبوظبي التجاري» 1.89%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.16%؛ واستقرار «أبوظبي الأول».

وتراجع قطاع العقار 0.85% بعد تراجع سهم «الدار» 0.91%، مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

ونزل قطاع الاتصالات 1.2% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. في حين هبط قطاع الطاقة 1.62% بفعل هبوط سهم «دانة غاز» 2.03%، و«طاقة» 3.75%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 73 مليون درهم، مغلقاً عند 5.34 درهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، بسيولة بقيمة 42 مليون درهم، مغلقاً عند 0.811 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قيمتها 25.3 مليون درهم، وأقفل عند 13.35 درهم.

وفي سوق العاصمة حصد سهم «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية، تداولات بقيمة 221.25 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.18% مغلقاً عند 2.34 درهم.وكان في مقدمة الرابحين بسوق دبي، سهم «تكافل الإمارات» بنسبة ارتفاع 2.92% مغلقاً عند 1.41 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «سلامة للتأمين» الانخفاض الأكثر بنسبة 2.16%، وأغلق عند 0.68 درهم.

وسجل سهم ميثاق للتأمين التكافلي الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 6.06% وأغلق عند 0.7 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «أسمنت الخليج» التراجع الأكثر بنسبة 4.41%، وأغلق عند 0.65 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 4.8 مليون درهم محصلة شراء فقط، منها 4.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و182 ألف درهم فقط لا غير محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 4.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«منازل العقارية»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الواحة كابيتال»، و«العربية للطيران»، و«إعمار مولز»، و«أدنوك للتوزيع».

وتباين أداء المحافظ التي اتجهت نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 64.3 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 3.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بدبي بصافي 64.3 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء في أبوظبي بصافي 3.2 مليون درهم محصلة شراء.