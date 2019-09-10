«سياحة أم القيوين» تناقش مشروع إحياء المنطقة التاريخية

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أهمية الموقع التاريخي للمدينة القديمة في الإمارة وفرص الاستثمار وتطوير المنطقة التي تعتبر من أكبر المواقع السكنية التاريخية في دولة الإمارات، باحتوائها على ما يزيد على 1000 مبنى تاريخي.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا الاجتماع التنسيقي لتفعيل مشروع إحياء المنطقة التاريخية في أم القيوين بالتعاون والتنسيق مع وزارتي تطوير البنية التحتية والثقافة وتنمية المعرفة ودائرة بلدية دبي وجمعية التراث العمراني بالدولة وجامعة عجمان.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس التنفيذي وحضره المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني في الدولة ووفد من دائرة بلدية دبي وفريق عمل المشروع، مناقشة مراحل المشروع والذي يتكون من 5 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى تنظيف الأحياء السكنية في المنطقة من الحشائش والمخلفات. (وام)