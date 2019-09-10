شكرا لقرائتكم خبر عن منوتشين ينفي تأثر الاقتصاد الأمريكي بالحرب التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بالحرب التجارية مع الصين وأوروبا، والمستمرة منذ أكثر من عام.
وتهدف هذه التصريحات إلى تبديد المخاوف التي أثارتها البيانات الاقتصادية التي نشرت مؤخراً، وأظهرت تباطؤ نمو الوظائف، وانخفاض استثمارات الأعمال، وضعف قطاع التصنيع، وهو ما زاد من التحذيرات من حدوث ركود.
وصرح منوتشين لشبكة فوكس بزنس «لا أرى إمكانية حدوث ركود مطلقاً»، وأضاف «لا شك في أن تباطؤاً كبيراً حدث في الاقتصاد العالمي، سواء في الصين أو في أوروبا، ولكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة فإننا لا نزال نرى بقعة مضيئة».
وأكد: «لم نشهد أي تأثير على الاقتصاد الأمريكي».
ومن المقرر أن تُجرى مفاوضات رفيعة المستوى في واشنطن الشهر المقبل، بعد صيف شهد تدهوراً للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. (أ.ف.ب)
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