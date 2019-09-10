«نومورا»: أسعار عقارات الإمارات جاذبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال تقرير حديث من شركة إدارة الأصول اليابانية «نومورا»، إنه من المتوقع أن يستفيد اقتصاد الإمارات من تيسير السياسات النقدية في المرحلة القادمة، بالنظر لأهمية قطاعي العقارات والتجزئة فيه اقتصادياً، وحقيقة كونهما سيستفيدا إلى حد كبير من انخفاض مستويات الفائدة. وأكد التقرير أن أسعار العقارات السكنية، وإيجارات العقارات التجارية، تراجعت بشكل كبير، لتصل إلى مستويات جذابة، فوفقاً للتقارير المتخصصة لا يتجاوز متوسط سعر القدم المربعة في دبي في 2018 نحو 625 دولاراً مقابل 4251 في هونج كونج، و3033 في لندن و2989 في نيويورك.

ولفت إلى أهمية استقرار قطاع العقارات في الإمارات لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتعويض الارتفاع في الضرائب العقارية وتشديد القيود على الرهونات العقارية.

وفي الوقت الذي قال فيه إن الإمارات ستتعرض كغيرها من اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط لتبعات تراجع أسعار النفط، إلا أنه أكد أن جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي تجعل من الدولة مركزاً رئيسياً للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية على مستوى المنطقة، مركزاً تبرز منه شركات جديدة تحقق صدارة إقليمية وعالمية مثل شركة «كريم».

وقال إن الصفقة الضخمة التي قامت من خلالها شركة «أوبر» بشراء «كريم» رسخت وأبرزت بيئة الأعمال في الإمارات، كمركز مستقبلي للأعمال الناشئة.