المصنّع الإماراتي متفائل بتعزز تنافسية وانتشار المنتج الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد- ممدوح صوان

أكد ممثلو شركات صناعية أن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»؛ التابع ل«صندوق أبوظبي للتنمية»؛ سيدعم بقوة الصناعات الإماراتية؛ عبر تعزيز قدرتها على المنافسة؛ من خلال توفير الحلول التمويلية، كما سيساعدها على فتح أسواق جديدة. وأضافوا: إن توجه الدولة لدعم الصادرات والصناعات الوطنية؛ يؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الصناعات الإماراتية الرائدة في العديد من المجالات، التي تواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية. وقالوا: إن «المكتب» سيلبي احتياجات الشركات الإماراتية في الانتشار والتوسع؛ عبر توفير حلول تمويلية تتمتع بالموثوقية والجدارة الائتمانية على كافة المستويات.

سعود سالم المزروعي

قال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات يشكل استكمالاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بتنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته العالمية، خصوصاً وأن قطاع التجارة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن تأسيس المكتب من شأنه تعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وتحسين ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية كوجهة عالمية في منظومة التجارة الدولية.

ولفت المزروعي إلى أن توفير الحلول التمويلية ميزة تنافسية إضافية يوفرها المكتب، الأمر الذي يساهم في زيادة الصادرات الإماراتية، وتوسعها إلى أسواق جديدة ومرنة، وتحسين قدرة التجار في دولة الإمارات على اختيار الأسواق المستهدفة، التي تتلاءم مع مزايا صادراتهم ومنتجاتهم، معتبراً أن افتتاح المكتب يعد دفعة قوية للاقتصاد الإماراتي وقطاع التجارة فيها بما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» ويحقق أهدافهما بالوصول إلى اقتصاد عالمي ومستدام.

عبد العزيز شطاف

أكد عبد العزيز شطاف، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، يشكل زخماً قوياً؛ لتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي، وانتشاره عالمياً؛ من خلال توفير المنتجات التأمينية لائتمان التصدير والتمويل، ما يشكل رافعة نمو مستدامة؛ لدعم الشركات الإماراتية في التصدير وإعادة تصدير السلع والخدمات، وفتح قنوات جديدة لتتواصل الشركات الوطنية مع الأسواق العالمية؛ وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة نحو دعم قطاع الصناعات المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وتكريس مكانة دولة الإمارات الريادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد شطاف بقرار إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» ودوره المستقبلي في تحفيز القطاع الخاص على توسيع سلة منتجاته، والارتقاء بجودتها وكفاءتها وتنافسيتها؛ لاستهداف المزيد من الأسواق العالمية، وتمهيد الطريق أمام المصدّرين والشركات من الإمارات؛ لدخول الأسواق الواعدة والجديدة، واقتناص الفرص التي تزخر بها؛ حيث يسهم توفير الحلول التمويلية والائتمانية للمستورد الخارجي في تعزيز الثقة العالمية بالصادرات الإماراتية من السلع والمنتجات الوطنية، على ألا يقل المكون المحلي عن 15%؛ وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وفتح آفاق واعدة للصادرات، وخصوصاً في مجال المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

سعيد الرميثي

أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، أن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات»، سيعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني؛ عبر زيادة الصادرات، وبالتالي تمكين الشركات المحلية، وتوفير فرص أكبر للدخول إلى أسواق جديدة. وقال الرميثي: «نتطلع في «حديد الإمارات» إلى تطوير علاقات جديدة مع الشركات المعنية بمختلف دول العالم، خاصة بعد نجاحنا في توريد منتجاتنا إلى 40 دولة؛ لنستكمل مسيرتنا الناجحة في قطاع الحديد والصلب وباعتبارنا المصنّع المتكامل لإنتاج الحديد في الشرق الأوسط».

أضاف: إن قطاع الحديد والصلب سيكون أحد القطاعات الصناعية المستفيدة من إطلاق المكتب الجديد، لاسيما وأنه يركز على تشجيع المستوردين الخارجيين على الاستيراد من دولة الإمارات؛ من خلال تقديم خدمات تمويلية متميزة، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة؛ لتحقيق التنويع الاقتصادي. وأشار الرميثي، إلى «أن أبرز المناطق والدول التي تغطيها «حديد الإمارات» ضمن أسواقها التصديرية، تتوزع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا وأستراليا».

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محمد المطوع

قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «دوكاب»، إن إطلاق «مكتب أبوظبي للصادرات» الجديد، يدعم وبقوة انتشار المنتج الإماراتي عالمياً، وبشكل واسع، ويفتح المجال أمام دخول أسواق كان من الصعب دخولها سابقاً، لعدم وجود أنظمة بنكية تلبي احتياجات شركة بوزن «دوكاب».

وأضاف المطوع: إن هذا المكتب سيوفر فرصاً لدعم «دوكاب» في الأسواق الجديدة التي بدأت مؤخراً بدخولها، والتي منها على سبيل المثال سوق العراق، والعديد من الدول الإفريقية.

عصام المزروعي

قال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البحري والمزروعي»: يسهم إطلاق مكتب دعم الصادرات في بث المزيد من أجواء التفاؤل للشركات العاملة في مختلف القطاعات داخل السوق الإماراتي، ويأتي في إطار الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة؛ لتقديم كافة أشكال الدعم والمحفزات لقطاع الأعمال، بما يسهم في التيسير على الشركات في مزاولة أنشطتها التصديرية في الدولة، الأمر الذي يعطينا دفعة نحو الأمام للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتتجاوز توقعاتهم وتنسجم مع المكانة العالمية التي نجحت الدولة في ترسيخها لنفسها؛ انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات على مختلف الصعد، وبشكل متواصل.

وأضاف: ستتيح هذه الخطوة كذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها «إكسبو 2020» وما بعده، كما تنسجم هذه المبادرة مع جهود دولة الإمارات المستمرة لإعادة الابتكار وصياغة التسهيلات التي تقدمها لقطاع الأعمال حتى غدت مصدر إلهام عالمياً ومركزاً إقليمياً وعالمياً.

موفق بليش

أشار موفق بليش، المدير التجاري في شركة «كابارول للدهانات»: إلى أن هذا القرار يعكس حرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم التسهيلات لمختلف الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، وبصفتنا شركة ألمانية مصنعة للدهانات تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها لتصدير منتجاتها لجميع أنحاء المنطقة، فإن هذه المبادرة ستساعد الشركة على المضي قدماً بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية على الصعيد الإقليمي؛ من خلال توسيع نطاق انتشار منتجاتها وهو ما يعزز من قدرتنا التنافسية وقنوات التوزيع لديها، كما تأتي هذه المبادرة في وقت مناسب جداً، لا سيما وأن هذه المبادرة ستخلق ظروفاً مواتية لقطاع الأعمال لا سيما بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى، كما ترسي دعائم بيئة استثمارية واعدة؛ عبر تطوير قنوات جديدة لتصدير منتجاتها بوتيرة أسرع.

بهارات باتيا

من جانبه، أوضح بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، العاملة بصناعة الأنابيب والقضبان والألواح والصفائح المصنوعة من الصلب، أن هذه الخطوة ستساعد في التغلّب على الكثير من التحديات الناجمة عن التغيرات المتسارعة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية على صعيد التصدير، ما يجعلنا قادرين على بناء مستقبلنا والمحافظة على مكانتنا. أضاف باتيا: ومما لا شك فيه أن مكتب دعم الصادرات الوطنية؛ يعد ترجمة لرؤية واستراتيجية الحكومة؛ لتعزيز تنافسية الدولة، ودعم وتطوير قطاع الأعمال لديها، وتحسين قدرات المصنّعين المحليين على تصدير منتجاتهم للخارج، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار باتيا إلى أن هذه المبادرة تعد إنجازاً جديداً ومثالاً آخر عن البرامج التنموية الرائدة التي يتم اعتمادها في الدولة، وستشكل حافزاً؛ لتعزيز قطاعات الأعمال والصناعات المتعددة، وتمكين البلاد من المضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 وإننا كمستثمرين نتطلع قدماً للمزيد من هذه المبادرات التي ستعود بالفائدة على اقتصاد الإمارات ككل.