«الاتحادية للكهرباء» تستعرض عدداً من مشاريعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استعرضت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء جملة من مشاريعها خلال مشاركتها في مؤتمر الطاقة العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار».

وتتمحور جملة المشاريع التي استعرضتها الهيئة حول هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق رؤية دولة الإمارات في الاستفادة من الطاقة النظيفة في تحقيق النمو المستدام، ومواجهة التحديات البيئية، وتقليل الآثار السلبية للبصمة الكربونية وانبعاثات الغازات الدفيئة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ومن أبرز المشاريع التي عرضتها الهيئة مشروع شحن السيارات الكهربائية، الذي تم تعميمه في أكثر من 50 موقعاً في الإمارات تتضمن مراكز تجارية، ومستشفيات، وأماكن عامة حددتها الهيئة، إضافة إلى مشروع «بيتك يهمنا» الذي يهدف إلى نشر ثقافة الترشيد بين المواطنين وإدارة الطاقة بكفاءة عبر استبدال بعض أنظمة الإنارة في مساكن المواطنين بأخرى مُوفرة.

ومن المشاريع التي عرضتها الهيئة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد مشروع «غليلة» لتحلية مياه البحر في رأس الخيمة وفقاً لنظام التناضح العكسي الذي يعد من أكبر مشاريع تحلية المياه، ويوفر أكثر من 24% من الطاقة الكهربائية المُهدرة، وينتج نحو 15 مليون جالون من المياه المُحلاة يومياً لتلبية الاحتياجات المُتزايدة من المياه الصالحة للشرب.

وتضمنت قائمة المبادرات أيضاً مشروع العدادات الذكية التي تمتاز بالدقة، وحسن الأداء وتتمكن من قراءة استهلاك المياه والكهرباء بدقة كبيرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمستهلك من خلالها رصد كمية استهلاكه من الكهرباء والمياه في فترات متقاربة.