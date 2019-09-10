هيئة التأمين: نظام تقني لخفض الحوادث المرورية

تعمل هيئة التأمين على تطبيق نظام تكنولوجي حديث في أعمال التأمين على المركبات، لرصد سلوك السائقين وتوجيههم عند ارتكاب الممارسات الخاطئة أثناء القيادة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

يأتي ذلك في إطار مساهمة الهيئة في تنفيذ بنود الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتحقيق المؤشر الوطني بتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق إلى 3 لكل 100 ألف من السكان.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين: إن العمل لتطبيق هذا النظام جاء بعد أن عرضت الهيئة على لجنة المسرعات الحكومية مبادرة اعتماد أفضل التطبيقات الدولية التي تتبنى التكنولوجيات الحديثة (مثل تقنية تيليماتيكس) لتقليل الحوادث المرورية وعدد الوفيات الناتجة عن الطرق.

وأضاف أن تطبيق مبادرة الهيئة سيتم من خلال التعاون مع بعض الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية عبر مبادرة المسرعات الحكومية، كوزارتي الداخلية والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ودائرة النقل في أبوظبي ومواصلات الإمارات وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» وهيئة المواصلات البرية والبحرية وهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى شركات التأمين.

وأوضح أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة بشأن أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية التي تتبنى التكنولوجيات الحديثة عبر أعمال التأمين على المركبات.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن نتائج الدراسات أظهرت أن تبني نظام تكنولوجي حديث باستخدام تقنية (تيليماتيكس) أدى إلى انخفاض عدد الحوادث في بعض الدول إلى 50%. وأضاف أن الهيئة اقترحت البدء بتنفيذ المبادرة عبر التطبيق التجريبي من خلال تركيب 1000 جهاز على مركبات الأجرة والمركبات التجارية في المرحلة الأولى وقياس نتائج التطبيق.

كما يساعد التطبيق على تقليل عدد الوفيات وإنقاذ الأرواح نتيجة تقليل نسبة الحوادث بحدود 50%، وإعداد قاعدة بيانات بالسائقين، والالتزام بقانون السير والمرور، وتحقق مؤشرات إيجابية في السلامة المرورية، إضافة إلى المساعدة في تحقيق سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة عن طريق الحصول على خدمات الطوارئ.