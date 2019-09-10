«نفط الهلال»: الغاز الطبيعي أكثر أهمية لنمو اقتصادات المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أن الغاز الطبيعي هو بمثابة وقود المستقبل لاقتصادات الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات جعفر، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تنظمه العاصمة أبوظبي على امتداد أربعة أيام.

وتحدث جعفر خلال جلسة نقاشية خاصة خلال المؤتمر حملت عنوان: «دور الغاز في التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف جعفر «في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الاهتمام بالأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وخفض البصمة الكربونية، باتت عملية تطوير الغاز الطبيعي من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم للصناعة تمثل الركن الركين في خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة».

وتابع: «على امتداد العقود، كان الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، يتم حرقه هدراً من قبل منتجي النفط والغاز، باعتباره أحد المشتقات النفطية غير المرغوب فيها أو كانوا يتركون موارد الغاز الطبيعي مهملة في باطن الأرض في ضوء أنها لم تكن تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم. غير أن تلك الأيام قد ولت.

فقد تحول الغاز من منتج نفطي ثانوي مهدر إلى سلعة ثمينة تعادل في أهميتها الطاقة الكهربائية في دعمها لمستويات النمو الاقتصادي».