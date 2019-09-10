شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» يدعو السعودية لرفع «المضافة» إلى 10% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتها الحالية عند 5%، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط. وأضاف الصندوق في تقرير يعود تاريخه إلى يونيو، ونُشر أمس الاثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية.(رويترز)

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