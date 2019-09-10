شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9 - 9 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 9-9-2019.

إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العقارية للبنوك الوطنية.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 13.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5510 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1473، نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%

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- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 16.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.46%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.833 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.11%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.735 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.648 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%

- مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.43%

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 11.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 14.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%