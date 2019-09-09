شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك تسترد 60 مليون جنيه فروق تعديل قيم جمركية لبضائع مستوردة فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الإدارة العامة للإستخبارات الجمركية، برئاسة جاد توفيق مدير عام الإدارة، لبعض المنافذ الجمركية نحو 132 مذكرة معلومات خلال شهر الماضى كمنتج إستخباراتى عن شهادات جمركية مقدمة من بعض الشركات المستوردة، والتى تتقدم لمصلحة الجمارك بفواتير وقيم متدنية عن شحنات البضائع الواردة كان أغلبها لرسائل إكسسوارات هواتف محمولة وأجهزة كهربائية وأجزائها وأدوات مكتبية وإطارات ولعب أطفال مما قد يؤثر على الحصيلة الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية للفواتير المقدمة من بعض الشركات المستوردة للجمارك عن هذه الشهادات 60 مليون و609 ألف و488 جنيه، وأسفر عن تقديم هذه المذكرات تعديل القيم الجمركية لهذه البيانات الجمركية المقدمة لتصبح 130 مليون و295 ألف و705 جنيه وبفارق قيمة قدره 69 مليون 389 ألف و217 جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عنها طبقا لهذه القيم الجديدة .

وجاءت هذهالجهود فى إطار تعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لإنتهاج أسلوب جديد لمكافحة التهرب الجمركى، وذلك عن طريق المكافحة الإستباقية والقيام بتزويد المنافذ الجمركية بالمعلومات المسبقة عن الأسعار الحقيقية للبضائع الواردة قبل الإفراج عن الرسائل الجمركية الواردة بالمنافذ الجمركية ومكافحة صور التهرب الجمركى.

وأسهم في هذا الإنجاز من الإدارة العامة للإستخبارات الجمركية كل من "تامر صبحى ومصطفي الكيلاني وناهد عبد العظيم ولميس عبد الودود مديري الإدارة، ورانيا ابو السعود ونفين اميل ومحمود على وريهام ابو المحاسن ونادر نبيل رؤساء الأقسام، ونادية سعد وأمير فكري ومها فكري ومايكل طلعت مفتشي المكافحة" بالإدارة العامة للإستخبارات الجمركية .