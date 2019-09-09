شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 9-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 9-9-2019، وجاءت أبرزها تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774.499 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 774.499 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.6 مليون ورقة مالية بقيمة 863 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.96%، والعرب على 13.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، 42.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5510 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1473، نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

Advertisements

إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر، أن هيئة التحكيم فى نزاع الشركة مع شركة النصر للإسكان والتعمير، قررت بناء على طلب الطرفين تعليق إجراءات التحكيم مؤقتا لمدة 4 أسابيع لإمهال الطرفين وقتا لإتمام تسوية ودية النزاع.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية، قد أعلنت عن توقيعها بالأحرف الأولى على مشروع عقد التسوية بين الشركة وشركة النصر للإسكان والتعمير، بمقر الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مضيفة أن عقد التسوية سيتم عرضه على اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار اليوم، ومن بعدها العرض على مجلس الوزراء.

وأضافت الشركة، أن مشروع عقد التسوية شمل الاتفاق على إنهاء النقاط الإجرائية والفنية والمالية ومن بينها تنازل شركة النصر للإسكان والتعمير عن الدعوى التحكيمية الأصلية، وتنازل إعمار عن الدعوى المقابلة والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

البورصة تغرم 4 شركات

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين،

تغريم 4 شركات 25 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.

وفرضت اللجنة، التزام مالى، على الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية، وفرض التزام مالى على شركة سبيد ميديكال بقيمة 5000 جنيه، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (32) و(46)من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والماده (44) و(64 ) من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت شركتى العبوات الطبية والمصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر، مبلغ 5000 جنيه لكل، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركتى الدولية للتأجير التمويلى-انكوليس، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.