شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: الإعلان عن التقرير الأول لنتائج برنامج الإصلاح الهيكلى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أنها ستقوم بإعلان التقرير الأول عن نتائج برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تبنته الوزارة للنهوض بقطاع السياحة ويقوم على خمس محاور، خلال احتفالات الوزارة باليوم العالمى للسياحة فى 27 سبتمبر الجارى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم أن عملية الترويج للمقاصد السياحية يجب أن يكون بناء على معلومات دقيقة، حتى يحقق الأهداف المرجوة، معبرة عن سعادتها بالشراكات الدولية الجديدة التى عقدتها هيئة تنشيط السياحة مؤخرا.

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وقالت وزيرة السياحة: أن الهدف هو تغيير طريقة الترويج من خلال التنويع فى الشراكات، بما يحقق أهدافا أكثر ويصل لعدد أكبر من السياح حول العالم فى أسواق مختلفة، لافتة إلى أهمية اظهار الطاقات الكامنة فى المقاصد السياحية من خلال وسائل الترويج الجديدة.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن القطاع الخاص ممثل بالكامل فى مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، وبالتالى فإن قرارات الشراكة مع مؤسسات دولية للترويج والتنشط يتم اتخاذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وقبل أى تعاقد يتم الاستماع إلى جميع الآراء.

وكشفت وزارة السياحة مساء اليوم عن ملامح خطتها الترويجية من خلال شراكتها مع عدد من المنصات العالمية التى بدأت بالفعل خطوات جادة فى اتجاه الترويج للمقاصد السياحية المصرية بشكل مختلف يواكب التطور التكنولوجى فى العالم.