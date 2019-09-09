الاتصالات: التوسع بفروع معاهد التدريب ومراكز الإبداع التكنولوجى فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية دعم الابتكار التكنولوجى وإكساب الشباب المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الثورة الرقمية، موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الشباب المبدع من رواد الأعمال فى مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ مشيرا إلى أن مصر تسعى لتحقيق مركز متقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى معدلات نمو الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات فى مجال الشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات فى فعاليات الدورة الثامنة عشر ليوم الهندسة المصرى، الذى نظمته رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات فى مصر، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مدار يومين بمركز مؤتمرات جامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور سمير شاهين رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات فى مصر، حيث يعد هذا الحدث هو الملتقى الهندسى السنوى لطلاب ومهندسى مصر مع رجال الصناعة والحكومة والقطاع الخاص، والذى يتم خلاله تسليط الضوء على منهجيات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا "تعليم الآلة" وعلوم البيانات وغيرها.

واستعرض وزير الاتصالات فى كلمته أهم المبادرات التى تنفذها الوزارة لإعداد الكوادر الاحترافية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إتاحة البرامج التدريبية فى التخصصات الدقيقة والتوسع فى انشاء فروع لمعاهد التدريب التابعة للوزارة ومراكز الابداع التكنولوجى فى المحافظات لتمكين الشباب المبدع وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل الشباب لسوق العمل؛ مع العمل بالتوازى على التوسع فى فرص التعليم الرقمى حيث يتم اتاحة عدد كبير من البرامج التدريبية فى مجالات التكنولوجيا المختلفة وبالتعاون مع شركات عالمية من خلال مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية عبر الأكاديمية الرقمية "مهارة تك".

وأضاف الوزير، أنه يتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم شباب المبدعين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال انشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مقرًا لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات العملاقة والحوسبة السحابية، وانترنت الأشياء؛ بالإضافة إلى البرامج التى تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة للوزارة لدعم صادرات الشركات المحلية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وتمكين الشركات المصرية من دخول الأسواق العالمية ومساعدتها على التوسع والبحث عن فرص عمل وشراكات جديدة.

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وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للتحول إلى المجتمع الرقمى من خلال عدد كبير من مشروعات التحول الرقمى والتى تمثل فرص عظيمة للشباب لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتشجيعها على الابتكار من أجل إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأجرى وزير الاتصالات جولة تفقدية لمعرض المشروعات الهندسية الذى أقيم على هامش فعاليات يوم الهندسة المصرى، وأشاد بالأفكار التى عرضها الشباب فى مشروعاتهم والتى تمثل حلول ابتكارية متميزة فى مختلف المجالات.

وتتضمن فعاليات الملتقى اثنين من كبرى المسابقات التى تنظمها رابطة الشباب بالجمعية العلمية لمهندسى الكهرباء والإلكترونيات فى مصر وهى مسابقة "يوم الهندسة المصري"، حيث يتنافس فى المسابقة مشروعات التخرج من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وتقوم نخبة من المحكمين بتقييم المشروعات فى مجالات مختلفة تشمل معظم مجالات الهندسة؛ مثل هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والنظم وعلوم الحاسب والهندسة الطبية، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية وهندسة البترول وهندسة الطيران.

وكذلك مسابقة "صنع فى مصر" وتقام مراسم التحكيم لهذه المسابقة المتميزة -التى تستمر لمدة عام كامل- خلال يوم الهندسة المصرى، حيث يقوم الفريق المنظم لها بإعداد دورات تدريبية عالية المستوى للمشاركين فى مناحٍ متعددة جميعها تتعلق بمتطلبات مراحل تصميم وإنتاج منتج تكنولوجي؛ بداية من الدراسة الاقتصادية للمشروع ودراسات الجدوى، وصولًا إلى دورات فنية متخصصة فى عملية الإنتاج؛ لتأهيل المشاركين لتقديم مشروعهم النهائى فى صورة منتج متكامل قادر على المنافسة، ويستحق أن يحمل عبارة “صُنع فى مصر”، وتتم إقامة نهائيات المسابقتين وتسليم الجوائز خلال الحفل الختامى ليوم الهندسة المصرى.​