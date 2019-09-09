شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشروع مجمعات العاشر من رمضان الصناعية الثلاث نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الحميد الشرقاوى مساعد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن خطط الجهاز فى الفترة المقبلة تستهدف استكمال الانتهاء من إنشاء 3 مجمعات صناعية، فى إطار خطط الدولة للتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لخدمة الصناعة المصرية وتوسيع قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة بين الشباب.

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وقال عبد الحميد الشرقاوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجمع الصناعى الواحد يستوعب نحو 128 وحدة صناعية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من طرح 256 وحدة صناعية تقدم لها نحو 226 مستثمر صناعى، وسددوا مقدمات لإثبات جدية الحجز.

وتوقع الشرقاوى، الانتهاء من الوحدات المتبقية ضمن مخطط المجمعات الصناعية الثلاث بحلول نهاية العام الجارى 2019، أو بداية العام الجديد على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الجهاز يسابق الزمن برئاسة المهندس خالد شاهين من أجل سرعة إنجاز مشروع المجمعات الصناعية لخدمة الاقتصاد المصرى.