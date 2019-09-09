نائب غرفة مكة يلتقي مسؤولي الوادي الصناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

التقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نايف الزايدي في مقر الغرفة أمس بمسؤولي الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

واطلعت اللجنة على الفرص الاستثمارية الواعدة بالوادي الصناعي، حيث وصل عدد الشركات حاليا إلى 116 شركة تعمل في ستة قطاعات رئيسة تتمثل في المنتجات الدوائية والسلع الغذائية والاستهلاكية وكذا الخدمات اللوجستية والصناعات البلاستيكية ومواد الإنشاء والبناء، بالإضافة إلى قطاع صناعة وتجميع المركبات والآليات.

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وأفاد الزايدي أن بعض الشركات بدأت عمليات تصدير منتجاتها عبر ميناء الملك عبدالله الذي يعد ثاني أكبر ميناء بالمملكة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي الجاذب للاستثمار في الوادي الصناعي الذي يتميز إضافة إلى بنيته التحتية المتطورة بمميزات عدة، منها وجود منطقة مخصصة للغاز تحت التطوير بمساحة تصل إلى 4.5 ملايين متر تقريبا متوفرة لعدة استخدامات، ويتفرد بتخصيص أراض للاستخدام الصناعي واللوجستي للبيع بمساحات مختلفة تبدأ من 20,000 متر، ودفعات ميسرة تصل إلى 10 سنوات كمنتج جاء استجابة لمطالب متزايدة من المستثمرين المحليين لامتلاك أراض صناعية.

وأفاد بأن من أهم المحفزات للمستثمرين في الوادي الصناعي بالخصوص ومدينة الملك عبدالله بالعموم، وجود هيئة المدن الاقتصادية كجهة مشرعة للمستثمرين، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي واتصاله المباشر بشبكة الطرق الوطنية، وحلول متنوعة للأراضي، فضلا عن وجود محطة لقطار الحرمين.

وأكد الزايدي أن إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية من شأنه تحقيق مطالب المرحلة، مقدما شكره للقيادة على إنشاء الوزارة، واختيار بندر الخريف، وزيرا لها والذي يمثل أحد الكفاءات الوطنية الشابة.