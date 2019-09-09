مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل المنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمجمع الملك سلمان للطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة تطوير مدينة الطاقة (ECDC) وموانئ هوتشيسون مذكرة تفاهم لتطوير وتسويق وتشغيل المنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمجمع الملك سلمان للطاقة (SPARK)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 50 كلم2 .

وتم تصميم منطقة اللوجستيات بمدينة الملك سلمان للطاقة لدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ودورها كمحور أساسي للتجارة الدولية لربط القارات الثلاث.

ووقع الاتفاقية الرئيس والمدير التنفيذي لسبارك سيف القحطاني والمدير العام لشركة موانئ هوتشيسون بالشرق الأوسط وأفريقيا آندي تسوي.

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وقال القحطاني «إن مشروع SPARK يمثل جزءا أساسيا من رؤية المملكة 2030 ونهدف إلى تهيئة بيئة مثالية لأعمال قطاع الطاقة. واللوجستيات هي العامل الرئيس لهذه الصناعة».

مجمع الملك سلمان للطاقة (SPARK)

يمثل محورا مهما للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى خلق قيمة مضافة من خلال تنمية صناعية وزيادة الكفاءة وتعزيز نمو الأعمال.

منطقة اللوجستيات

تعد مكونا أساسيا من عناصر SPARK، حيث تشغل مساحة تزيد عن 300 هكتار. وستوفر مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية للصناعيين وأصحاب البضائع، وأيضا منطقة للشحن الدولي وخدمات التخليص الجمركي، ومحطة حاويات أوتوماتيكية حديثة مع ربطها بالطرق البرية والسكك الحديدية.