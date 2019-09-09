وزير الطاقة: ماضون في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان رغبة المملكة في المضي قدما في إنتاج وتخصيب اليورانيوم، بهدف توليد الكهرباء.

وقال في مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي أمس، إن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين. وأضاف «نمضي قدما بحذر.. نقوم بتجربة مفاعلين نوويين».

وشدد على التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

تحالف أوبك بلس

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ركائز سياسة المملكة في مجال الطاقة والنفط لن تتغير، وأن المملكة ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل مجموعة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها من أجل استقرار وتوازن الأسواق العالمية.

وقال على هامش المؤتمر إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق «أوبك بلس» سيستمر في ظل إرادة الجميع، والسعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، وتحالف أوبك بلس سيظل قائما على المدى الطويل».

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وأضاف «عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط»، وأشار إلى أن الالتزام باتفاق «أوبك بلس» أكبر مما هو مطلوب باستثناء دولتين.

الطلب العالمي

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة بالنصف الأول.

وتوقع أن «تتحسن آفاق الاقتصاد العالمي فور تسوية الخلاف التجاري بين أمريكا والصين»، وقال «لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ». وردا عن سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب أنه «سيكون خطأ من جانبي أن أستبق باقي أعضاء أوبك».

طرح أرامكو

وفيما يتعلق بطرح أرامكو قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن بلاده تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية «في أقرب وقت ممكن».

وتجهز أرامكو لبيع حصة تصل إلى 5% بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وكان مصدران أبلغا رويترز في وقت سابق أمس الاثنين أن الشركة تجتمع مع بنوك تسعى للاضطلاع بأدوار في الصفقة هذا الأسبوع، وأن من المتوقع أن تعين المستشارين في الأيام المقبلة.