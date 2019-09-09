شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. تراجع أسعار الحديد لأكثر من 100 جنيه.. والأسمنت بـ750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها إفراج جمارك السيارات بالسويس عن 949 سيارة بـ171 مليون أغسطس الماضى، وإعلان وزارة الاتصالات رقمنة 174 خدمة حكومية قبل نهاية العام الجاري.

وننشر أبرز العناوين الاقتصادية التي نشرها الخليج 365 اليوم الأثنين:

"جمارك السويس" تفرج عن 949 سيارة بـ171 مليون أغسطس الماضى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر أغسطس 2019 عن 910 سيارات ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصى والتجارى

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الاتصالات: رقمنة 174خدمة حكومية وزيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجا نهاية 2019

كشفت وزارة الاتصالات، عن زيادة الحد الأدنى لسرعة الإنترنت إلى 20 ميجا بايت قبل نهاية 2019، مقابل 11 ميجا بايت فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن السرعة تصل للحد الأقصى طبقا لحالة الكابلات والخطوط، مشيرا إلى رقمنة 174 خدمة حكومية.

شعبة مواد البناء: تراجع أسعار الحديد لأكثر من 100 جنيه.. والأسمنت بـ750 جنيها

أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد والأسمنت شهدا انخفاضا خلال الأيام الماضية فى الأسواق المصرية، موضحا أن الأسعار تراجعت بسبب توفير كميات كبيرة فى الأسواق، وهو ما دفع عدد من المصانع والموردين لتخفيض السعر.

رئيس المنطقة الاقتصادية: تطبيق معايير الحوكمة والجودة فى خدمات المستثمرين

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسير بشكل جيد تبعاً للمخطط العام الذي وضع لها في 2015، حيث تضمن المخطط تنفيذ عملية التنمية عن طريق ضخ استثمارات وفقاً للرؤية الاستراتيجية للدولة حتى 2030، مشيراً إلى أنه مر أول خمس سنوات من هذه الرؤية قامت خلالها الهيئة بوضع خطة واضحة للاستثمار وإقامة بنية تحتية وتجهيزها بالمرافق اللازمة لاستقبال الاستثمارات وإجراء بعض التسويات وإنهاء المشكلات مع بعض المستمثرين وكذلك التركيز على التسويق والترويج للمنطقة خارجياً ومحلياً.