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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة تداول تتوقع تدفقات إضافية بـ 3 مليارات دولار مع اكتمال الانضمام لـ"فوتسي" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة البورصة السعودية "تداول"، تدفقات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار من المراحل المتبقية من الانضمام إلى فوتسي.
وتوقعت السحيمي تدشين أول منتج مشتق من صناديق المؤشرات المتداولة في الربع الرابع من 2019، بحسب قناة العربية.
وكانت سوق الأسهم السعودية "تداول" قد أنهت المرحلة الثالثة من مراحل الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة في 24 يونيو الماضي.
وشكلت المرحلة الثالثة 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل، في حين كانت المرحلة الأولى تمثل 10% من إجمالي السوق، وكانت المرحلة الثانية تمثل 15% من قيمته.
فيما تبقت المرحلتان الرابعة والخامسة واللتان سيتم في كل منهما ضم 25% من السوق وبانتهاء المرحلة الثالثة للانضمام يكون قد تم ضم 50% من وزن السوق السعودية.
إذ فضلت فوتسي راسل أن تكون عملية الانضمام على مراحل من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة لثقل وزن "تداول" من المؤشر، حيث بدأت المرحلة الأولى في 18 مارس وتنتهي آخر مرحلة في مارس 2020، وتصل قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة في المرحلة الثالثة إلى 4.5 مليار ريال.
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