شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات دبي الوطني" يؤكد عدم قيامه بتفويض أي من البنوك لإدارة إصدار حقوق الاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بنك "الإمارات دبي الوطني" على عدم قيامه رسميًا بتفويض أي من البنوك لإدارة إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم المحتملة.

وكانت الأخبار المتداولة قد أشارت إلى اقتراب بنك الإمارات دبي الوطني من إعلان اختياره لكل من سيتي جروب ومورجان ستانلي لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بقيمة ملياري دولار.

وذكرت الأخبار المتداولة أن البنك سيشرك ذراعه للخدمات المصرفية الاستثمارية "الإمارات دبي الوطني كابيتال" في إدارة عملية الطرح إلى جانب احتمال الاستعانة بعدد من البنوك، بحسب العربية نت.

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وكان "الإمارات دبي الوطني" قد رفع مؤخراً الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في أسهمه من 5 إلى 20%. وكشف البنك عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.