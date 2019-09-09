شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "سيسكو" تكون مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.50 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن قيام الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "لوجي بوينت"، إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو وتمتلك فيها ما نسبتة 76% من رأس المال، بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.50 مليون ريال.

وأفادت سيسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن المخصص يُمثل إجمالي قيمة الأرصدة المدينة المستحقة من أحد عملاء الشركة المصدر بحقه حكم من المحكمة التجارية بجده لافتتاح إجراءات التنظيم المالي له.

هذا ومن المتوقع أن يؤدي تكوين هذا المخصص إلى انخفاض في صافي أرباح شركة سيسكو بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2019، و ليس من المتوقع أن يكون له تأثير علي التدفقات النقدية لشركة سيسكو خلال نفس الفتره.

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وتقوم "لوجي بوينت" حالياً بإتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية لتحصيل هذة المديونية عن طريق أمين الإفلاس المكلف من قبل الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بجده.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 21.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في إيرادات قطاع الموانئ بسبب ارتفاع حجم الحاويات المناولة وتغير تعرفة التفتيش الجمركي، وذلك على الرغم من وجود زيادة محدودة في المصروفات التشغيلية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب الزيادة في معدلات رسوم التمويل والزيادة في التزامات الايجار.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 38.2 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 203.2%.