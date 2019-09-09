شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع" توقع اتفاقية تمويل مرابحة مع "ساب" و"الرياض" بقيمة 3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة لأجل مع كلاً من البنك السعودي البريطاني "ساب" وبنك الرياض لغرض إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2 أكتوبر 2013، و 22 يناير 2015.

وأفادت الشركة، في بيانلموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة التمويل تصل إلى 3 مليار ريال سعودي، بمدة تمويل تصل إلى 10 سنوات.

وتستهدف الشركة من الاتفاقية إعادة تمويل قرضي الشركة المبرمة بتاريخ 2 أكتوبر 2013، و 22 يناير 2015، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

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هذا ومن المُقرر أن تسدد القرض في دفعات نصف سنوية متساوية مع دفعة أخيرة بقيمة 1.195 مليار ريال سعودي عند الاستحقاق النهائي في نهاية مدة التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 25% إلى 296.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ395.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي فترة الـ6 أشهر، تراجعت أرباح "التصنيع" بنسبة 39.7% إلى 456.2 مليون ريال، مقارنة بـ757 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

يُذكر أن التصنيع الوطنية حققت صافي أرباح بلغ 159.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 361.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.