شكرا لقرائتكم خبر عن "دي إكس بي" تؤكد تحمل "مراس" فارق تكاليف خفض الرواتب والمزايا لموظفي الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة "دي إكس بي إنترتينمينتس"، ما تم تداوله حول تحمل شركة "مراس" الفروقت في تخفيض الرواتب والمزايا لموظفي الشركة من المواطنين، بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، إنها بصدد تطوير برنامج للكفاءة التشغيلية بما في ذلك تحديد وتنفيذ مبادرات توفير النفقات التشغيلية، تماشيًا مع استراتيجية الشركة المتمثلة في تحقيق التعادل النقدي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة بأنه كجزء من برنامج الكفاءة التشغيلية، فقد قامت بإعادة تنظيم سلم الرواتب والدرجات والمزايا والعلاوات الخاصة بالموظفين، وذلك بعد النظر بعناية في معايير السوق الحالية لقطاع السياحة والترفيه والتي تم الحصول عليها من طرف خارجي مستقل.

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وتجدر الإشارة إلى أن "دي إكس بي" حققت صافي خسائر بلغ 448 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 469 حققته في النصف المقابل من العام 2018.

وتضمنت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستقطاعات للنصف الأول من عام 2018 ربحاً لمرة واحدة فيما يتعلق بمساهمة الأرض في فندق ليجولاند دبي.

وانخفضت تكلفة التشغيل خلال النصف الأول من عام 2019 إلى 309 ملايين درهم مقارنة مع 361 مليون درهم إي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تلك الفترة حققت الشركة إيرادات بلغت 252 مليون درهم و1.40 مليون زيارة، ومعدل إشغال في فندق لابيتا بلغ 63%.