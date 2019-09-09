شكرا لقرائتكم خبر عن "زهرة الواحة" تبدء تشغيل خط إنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية الجديد بأوزان مختلفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن بدء تشغيل خط انتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) الجديد باوزان مختلفة، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبى وبدء الانتاج التجارى لخط الانتاج.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن بدء تشغيل الخط سيؤدي إلى زيادة القدرة الانتاجية بنسبة 11.58% سنويا، مما يسهم فى نمو المبيعات لتلبية احتياج السوق المحلى والتصدير، والذى سوف ينعكس على تحسين اداء الشركة.

هذا وسوف يساهم خط الانتاج الجديد فى زيادة الحصة السوقية للشركة فى قطاع البلاستيك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعاقدت، في يونيو الماضي، على خط انتاج جديد لانتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بأوزان مختلفة، بتكلفة تقديرية متوقعة لخط الانتاج شاملة قيمة شراء الخط وملحقاته ومصاريف التركيب 14 مليون ريال.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن طريقة التمويل للمشروع سيتم تمويل خط الانتاج بشكل رئيسي اعتماداً على القروض البنكية متوسطة الأجل، وجزئياً من التمويل النقدى الذاتى للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وذلك فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% إلى 133.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 140.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الخام والتى تعتبر المحرك الرئيسى فى تسعير المبيعات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 59.3%.