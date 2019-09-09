شكرا لقرائتكم خبر عن "زهرة الواحة" تحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال من "السعودي للاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن ملحق تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودى للاستثمار، بقيمة 20 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن مدة التمويل تصل إلى ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لامر مقدم من قبل الشركة بإجمالى قيمة التسهيلات.

وتستهدف الشركة من التمويل شراء واستيراد الالات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الراسمالية، علماً بأنه لا توجد اطراف ذات علاقة فى الاتفاقية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وذلك فضلاً عن انخفاض تكاليف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 5.2% إلى 133.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 140.7 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الخام والتى تعتبر المحرك الرئيسى فى تسعير المبيعات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 19.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.1 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 59.3%.