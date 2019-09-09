شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أميانتيت" تعتمد تخفيض رأس المال بنسبة 70.2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومبة لشركة أميانتيت العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مالها من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.2%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.451 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 81.048 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.425 سهم.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.70 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم غدٍ الثلاثاء.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى، في أغسطس الجاري، بتخفيض رأس المال بمقدار 70.2% لتغطية الخسائر المتراكمة.

يُذكر أن الشركة قامت، في مايو الماضي، بتعيين وساطة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكانت النتائج المالية للشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 262 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق صافي خسارة بلغ 53.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 388.4%.

وعلى صعيد النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 303.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسارة بلغ 92.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.