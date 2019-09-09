شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بدور لأربعة بنوك عالمية وخليجية في طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجح مصدر مطلع أن تعطي شركة أرامكو السعودية "عملاق النفط عالميا" كلا من سيتي بنك وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية أدوارا في طرحها العام الأولي المزمع.

ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة، بحسب وكالة رويترز.

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وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.