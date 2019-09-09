شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار درهم صافي مشتريات الأجانب بسوق دبي المالي خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سوق دبي المالي أن المستثمرين الأجانب يحافظون على حضورهم القوي في السوق، إذ بلغت حصتهم من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ صافي قيمة مشترياتهم منذ بداية العام الجاري 1.8 مليار درهم.

وكشف السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" عن تسجيله والشركات المدرجة، حضوراً بارزاً ضمن الأسواق المشاركة في "ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة" في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ما يزيد على 400 مؤسسة استثمارية عالمية".

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وحل سوق دبي المالي ضمن أعلى الأسواق الإقليمية الناشئة من حيث عدد شركاته المدرجة الممثلة في "ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة"، الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، بواقع ثماني شركات، وكذلك من حيث عدد الاجتماعات المباشرة مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وضمت قائمة الشركات التي شاركت في المؤتمر كلاً من: "إعمار العقارية"، و"إعمار مولز"، و"إعمار للتطوير"، و"أرامكس"، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، و"داماك العقارية"، وشركة سوق دبي المالي.

وعقد كبار المسؤولين في الشركات المدرجة المشاركة 124 اجتماعاً مع ممثلي 47 مؤسسةً استثماريةً عالمية تدير مجتمعة استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار.