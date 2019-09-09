شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة للاستثمار" تسعى للتوسع بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعكف شركة مبادلة للاستثمار على توسيع أعمالها في عدد من مشاريع تطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات داخل الإمارات، خصوصاً المشروع المشترك "بروج"، بهدف حجز موقع مميز لـ"أبوظبي" ضمن قائمة أهم منتجي البتروكيماويات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة "مبادلة للاستثمار" عشية انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، إن توسيع دائرة شراكات "مبادلة للاستثمار" وزيادة الاستثمارات، ستمكن الشركة من تحقيق منافع أكبر وعوائد مالية أعلى للجهة المالكة وهي حكومة أبوظبي، فضلاً عن المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة بالدولة.

أضاف مصبح الكعبي أن شركة "مبادلة للاستثمار"، حريصة على الدخول في استثمارات مستدامة ومجدية تجارياً، تحقق عوائد مالية كبيرة ومتواصلة للجهة المالكة وهي حكومة أبوظبي، فيما سجلت الشركة في الوقت الراهن وجوداً في أكثر من 30 دولة حول العالم، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكد الكعبي أن قطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة للاستثمار، ينتهج استراتيجية واضحة وبسيطة، تتلخص بالعمل على زيادة القيمة على المدى الطويل وإدارة مخاطر الأعمال بكفاءة عالية، مع الاحتفاظ بالمرونة في تكييف الأسعار، وفق ظروف المنافسة بالأسواق العالمية.

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وبدأت "مبادلة للاستثمار" بعد تأسيسها عام 2017 باندماج شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" وشركة مبادلة للتنمية، في ممارسة نشاطها في 15 قطاعاً، من خلال شركاء منتشرين في أكثر من 50 دولة في مختلف أنحاء العالم، وتزيد قيمة الأصول التي نديرها على 225 مليار دولار.

ويمثل نشاط "مبادلة للاستثمار" في قطاع البترول والبتروكيماويات إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي..

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس 2018 قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.