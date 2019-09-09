شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد رسمي على نمو الطلب للطاقة المتجددة بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن هناك نمواً مطّرداً على الطاقة المتجددة في دولة الإمارات وذلك قبيل انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن هذا لا يعني التخلي عن مشروعات الطاقة التقليدية النفطية، مؤكداً أن الإمارات حققت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نسبة التزام باتفاق خفض إنتاج النفط يزيد على 100%.

وأشار المزروعي إلى أن الطلب على الطاقة المتجددة في الإمارات يشهد نمواً مطّرداً، الأمر الذي يظهر جلياً في ارتفاع عدد مشروعات الطاقة الشمسية ضمن استراتيجية الدولة للطاقة الرامية للوصول إلى مزيج من الطاقة يحتوي على 50% من مصادر نظيفة وذلك بحلول عام 2050، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابع المزروعي أن سوق النفط لا تتأثر فقط بالعرض والطلب، حيث إن العوامل الجيوسياسية لاشك تلعب دوراً، إضافة إلى التوتر الاقتصادي الحاصل حالياً بين الصين والولايات المتحدة.

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وأعرب المزروعي عن أمله في أن يتم التوصل إلى تهدئة بما يحمي النمو الاقتصادي العالمي، ويحافظ على استقرار الأسواق.

وأوضح المزروعي خلال مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن الاستعدادات لمؤتمر الطاقة العالمي الذي يبدأ فعالياته في أبوظبي اليوم، ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات، أمس، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن الاستعدادات لمؤتمر الطاقة العالمي الذي يبدأ فعالياته في أبوظبي اليوم، بمشاركة 15 ألفاً من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات، فضلاً عن 300 عارض.

ويهدف مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد دورته الـ24 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، إلى جمع صناع القرار والممولين الحكوميين والمنظمات والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.