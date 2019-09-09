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شكرا لقرائتكم خبر عن "فوري" المصرية في الإمارات قبل نهاية العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال العضو المنتدب لـ"فوري"، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية بمصر، إن الشركة ستبدأ العمل بالإمارات قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها بالسعودية والكويتية في 2020، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة.
وأضاف محمد عكاشة أن "فوري" ستدشن خدماتها في الإمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد من أكبر البنوك هناك، بحسب وكالة رويترز.
وقال عكاشة، الذي طرحت شركته 36% من أسهمها في بورصة مصر خلال أغسطس الماضي، إن فوري تركز على السوق المحلية والأسواق العربية التي بها مصريون لكن لا تفكر في دخول أسواق إفريقية كما تكهن بعض المحللين.
وتأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب 7% لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8% من الأسهم.
وتنفذ فوري نحو 2.5 مليون عملية دفع إلكتروني يومياً بمتوسط 5.7 مليون دولار، وفقاً لنشرة طرح أسهم الشركة ببورصة مصر.
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