شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بنوك الإمارات والسعودية يحتفظان بأكبر نمو للأصول خليجياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت بنوك الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة بدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 710 مليارات دولار أو ما يعادل 31.8% من إجمالي أصول البنوك الخليجية.

وحسب تقرير حديث لشركة "كامكو للاستثمار" اطلعت عليه "أخبار اليوم" سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو للأصول على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع 2.9%.

وساهم في تعزيز نمو أصول البنوك الإماراتية عمليات الدمج بين البنوك، حيث تم اندماج مصرف الهلال، أحد البنوك الخاصة، مع بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني مما أدى إلى إضافة أصوله إلى إجمالي أصول قطاع البنوك المدرجة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغت أصولها الإجمالية 622 مليار دولار أو 27.2% بنهاية الربع الثاني بعد أن سجلت نمواً 2.5% على أساس ربع سنوي.

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وسجل بنك الفجيرة الوطني أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 6.6%، في حين سجلت البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري معدلات نمو بلغت 4% (معدلة) و2.7%، على التوالي.

واستقر صافي قروض بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 91.2 مليار دولار، وذلك بحسب التقارير المالية للبنوك.

ووفقا للتقرير سجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من العام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار.

وسجلت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0%، بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4% فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية.