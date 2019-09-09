شكرا لقرائتكم خبر عن "ميد": "أرابتك" و"نروجان" تقتربان من الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مجلة "ميد" إنه بعد عمليات اندماج كبيرة في القطاعات المالية والطاقة والعقارات، فإن عمليات الاندماج بأبوظبي تتحول الآن إلى البناء.

ففي الرابع من سبتمبر الجاري، أعلنت شركة أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي أنها ترغب في التعاون مع شركة "تروجان القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

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وأصدرت "أرابتك" بياناً حول الموضوع في رسالة لسوق دبي المالية قالت فيها: إنها على استعداد لاستكشاف إمكانية عقد اتفاقية تعاون مع شركة تروجان بهدف التعاون في قطاع البناء.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح الشكل الذي سيتخذه هذا التعاون، إلا أن هناك شائعات عن اندماج محتمل بين الشركتين. وعندما سئلت "أرابتك" في مارس الماضي عن ذلك، قالت: إنها لم تجرِ محادثات اندماج مع "تروجان"، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

ويبدو أن هذه الشائعات قد يكون لها أساس، وإذا تقرر في قاعات اتخاذ القرار في أبوظبي إبرام صفقات اندماج واستحواذ في قطاع التشييد، فقد تكون "أرابتك" وتروجان مرشحتين رئيسيتين للاندماج.