شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب ومورجان ستانلي يقتربان من إدراة طرح الأسهم الجديدة لـ" الإمارات دبي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب بنك الإمارات دبي الوطني من إعلان اختياره لكل من سيتي جروب ومورجان ستانلي لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بقيمة ملياري دولار.

وأشارت مصادر إلى أن البنك سيشرك ذراعه للخدمات المصرفية الاستثمارية "الإمارات دبي الوطني كابيتال" في إدارة عملية الطرح إلى جانب احتمال الاستعانة بعدد من البنوك، بحسب العربية نت.

وبحسب المصادر فإن بنك الإمارات دبي الوطني لم يستقر نهائياً على البنوك التي ستدير الطرح، وقد يتغير الوضع تماماً خلال الأيام المقبلة.

وكان "الإمارات دبي الوطني" قد رفع مؤخرا الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في أسهمه من 5 إلى 20%.