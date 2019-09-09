شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إيه تي اند تي "يرتفع بعد استحوذ "إليوت مانجمنت" على حصة بقيمة 3.2 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إيه تي أند تي" للاتصالات الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد إعلان المدير التنفيذي لصندوق "إليوت مانجمنت" "بول سينجر" الاستحواذ على حصة بقيمة 3.2 مليار دولار في الشركة.



وأكد "سينجر" في خطاب لمجلس إدارة "إيه تي أند تي" على أن الشركة واحدى وأ مستقبلها سيدفع قيمة السهم إلى ستين دولارا بما يناهز ارتفاعا بحوالي 50% من القيمة الحالية.



وصرح مدير صندوق التحوط الأمريكي أن "إيه تي أند تي" يمكنها تحسين أنشطتها وزيادة قيمتها رغم التنافسية الشديدة في هذه الصناعة.

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وأضاف "سينجر" أيضا أن شراء أسهم في "إيه تي أند تي" يعد من بين أكبر استثمارات "إليوت مانجمنت" على الإطلاق.



وبعث "سينجر" بخطاب إلى مجلس إدارة الشركة الأمريكية للاتصالات لمشاركة أفكاره مع المسؤولين على حد قوله.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "إيه تي أند تي" بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 37.1 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 37.0 دولار.