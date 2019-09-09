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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه وسط انخفاض الدولار وانتظار سياسة السعودية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لسياسة المملكة العرببية السعودية بعد إعفاء المهندس "خالد الفالح من منصبه.
وكان أمر ملكي قد صدر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للطاقة والذي صرح بأن سياسة المملكة النفطية لن تتغير.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.1 نقطة.
وصرح الأمين العام لـ"أوبك" "محمد باركيندو" بأن لجنة فنية مشتركة من المنظمة ومنتجين من خارجها سوف تجتمع هذا الأسبوع لبحث اتفاق خفض الإنتاج.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 57.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.1 دولار وأقل سعر عند 56.5 دولار.
وصعد "برنت" بنسبة 1.9% إلى 62.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.
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