شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في انتظار اجتماع المركزي الأوروبي وهدوء المخاوف التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل هدوء المخاوف في الأسواق حيال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.



وسوف يعقد البنك المركزي اجتماعه في الأسبوع الجاري لبحث السياسة النقدية وقرار الفائدة مع توقعات بخفضها إلى مستويات سالبة لدعم النمو المبتاطيء في منطقة اليورو.

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وتترقب الأسواق أيضا جولة جديدة من المفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين أوائل الشهر المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.



وفي هذا الأسبوع أيضا، تنوي "آبل" الكشف عن سلسلة جديدة من إصدارات "آيفون" وساعتها الذكية الأمر الذي ينتظره الكثيرون من عشاق منتجات الشركة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 94 نقطة) إلى 26888 نقطة، كما ارتفع ""ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 8113 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2984 نقطة.