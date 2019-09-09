شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً باستمرار التفاؤل في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مع استمرار التفاؤل في الأسواق قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بالإضافة إلى صدور بيانات حكومية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن قروض المنازل ارتفعت في أستراليا بنسبة 5% خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%.



وأعرب المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" عن تفاؤله حيال إشارات إيجابية واردة من جلسة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين أوائل الشهر المقبل.

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وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أيضا على اتصالات مكثفة ببين مسؤولي البلدين من أجل عقد جولة مفاوضات تجارية بناءة.



وسوف تنطلق اجتماعات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الاتحادي في الأسبوعي الجاري والمقبل لبحث سياساتهما النقدية المؤثرة على الأسواق العالمية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6873، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6876 وأقل سعر عند 0.6737.