الاقتصاد

أسعار البلاتين ترتفع مع عودة للمعادن النفيسة تحسباً لاجتماعات بنوك مركزية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم وسط طلب من المستثمرين على المعادن النفيسة وسط ترقب حذر لاجتماعات بنوك مركزية في الأسبوعين الجاري والمقبل.


وسوف يلتقي أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماع هام يوم الخميس القادم لبحث قرار الفائدة مع توقعات بخفضها إلى نطاق سالب لتحفيز الاقتصاد.


وفي الأسبوع المقبل، من المنتظر إعلان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن قراره أيضا بخصوص معدل الفائدة، وتشير التوقعات أيضا إلى خفضها للمرة الثانية هذا العام.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تخشى فيه الأسواق من عدم فاعلية هذه القرارات ودعمها للاقتصادات الكبرى التي تواجه شبح الركود بسبب الحرب التجارية.


من ناحية أخرى، سوف يلتقي مسؤولون من الولايات المتحدة والصين أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاتين بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 951 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 962 دولار وأأقل سعر عند 944 دولار.

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