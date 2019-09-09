شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يبلغ ذروة أسبوعين استنادا على نشاط طلب ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، استنادا على نشاط الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 6.50$ بما يعادل نسبة 3.6% إلى 187.99$ الأعلى منذ 28 آب/أغسطس الماضي ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 181.49$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 175.83$.

أضاف الايثريوم يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 1.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد النجاح فى تجاوز مستويات 180$ لكل وحدة ايثريوم.

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وحقق "الايثريوم" ارتفاعا بنسبة 6% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل تحرك السوق إيجابيا بقيادة البتكوين.

بلغ الايثريوم ذروة أسبوعين يوم الاثنين فى مطلع تعاملات الأسبوع ، استنادا على زيادة نشاط الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

ويعاذ هذا النشاط إلى استغلال المستثمرين الأسعار المنخفضة حاليا للايثريوم ،والتي تبتعد كثيرا عن المستويات القياسية المسجلة مطلع كانون الثاني/يناير 2018 عند 1,420$ لكل وحدة ايثريوم.

حيث من المتوقع أن يعمل تطوير شبكة Ethereum الحالية والانتقال إلى شبكة Ethereum 2.0 على زيادة الثقة فى قدرات الشبكة الجديدة بعد التخلص من الثغرات بالشبكة القائمة وزيادة سرعة التجزئة ،وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية الجديدة.