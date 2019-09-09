شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين مع التمسك بالتداول فوق 18$ للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع تمسك الأسعار بالتداول فوق 18$ للأوقية ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنحو 1.0% إلى مستوي 18.30$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.12$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.92$ الأدنى منذ 27 آب/أغسطس الماضي .

فقد معدن الفضة يوم الجمعة نسبة 2.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل يوم الأربعاء أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 19.64$ للأوقية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة نسبة 1.1% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، فهناك تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي هبوط مستويات الدولار بعد تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماع أيلول/سبتمبر الجاري ، خاصة بعدما أكد محافظ البنك "جيروم باول" على فعل كل ما يلزم للحفاظ على التوسع الاقتصادي فى الولايات المتحدة.