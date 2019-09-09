شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة 6 أسابيع بعد بيانات قوية للصادرات الألمانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفضل صعود واسع للسوق الألماني بعد بيانات قوية عن صادرات أكبر اقتصاد فى أوروبا ، و على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا انخفض سوق لندن للأوراق المالية قبل جلسة طارئة للبرلمان البريطاني.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ الأول من 30 تموز/يوليو الماضي ،وحقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.7% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، بجانب تزايد آمال التحفيز فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بعد بيانات قوية عن صادرات الألمانية خلال تموز/يوليو.

سجلت صادرات برلين ارتفاعا بنسبة 0.7% فى تموز/يوليو ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.5% ،وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 0.1% فى حزيران/يونيو ،قلصت تلك البيانات مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،مسجلة أعلى مستوى منذ الأول من آب/أغسطس الماضي قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بأقل من 0.1%.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنحو 0.6% ،حيث من المقرر أن تكون هناك جلسة طارئة بالبرلمان البريطاني مساء اليوم فى محاولة لإجبار رئيس الوزراء " بوريس جونسون" الالتزام بقانون جديد يجبره على السعي لتمديد تأجيل "بريكست" إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم.