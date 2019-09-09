شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، يدعم تلك المحاولات تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,512.53$ للأونصة ،و مستوى الافتتاح 1,507.76$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,503.35$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,502.59$ للأونصة ، بفعل تباطؤ طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات عند 1,557.01$ للأونصة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة فى زيورخ أن المركزي الأمريكي سيواصل العمل حسب ما تقتضي الحاجة للحفاظ على التوسع الاقتصادي فى البلاد.

عززت تلك التصريحات من احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماع أيلول/سبتمبر الجاري ، خاصة مع توالي البيانات الضعيفة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 889.75 طن متري.