شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 3% بصدد التخلي عن مستويات 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد التخلي عن مستويات 10,000$ ، مع تسارع عمليات البيع عقب عملية تحويل غامضة بلغت قيمتها نحو مليار دولار أمريكي ، ويكبح الخسائر التحسن المستمر فى أساسيات أكبر شبكة رقمية فى العالم مع ارتفاع معدل التجزئة لمستوي قياسي جديد قرب 100 مليون تجزئة فى الثانية.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 327$ بما يعادل نسبة 3.1% إلى 10,060$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,387$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,428$.

فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" بالأمس نسبة 0.8% ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 10,949$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى مدار الأسبوع الفائت ،حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 6.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، مع تسجيل نسبة هيمنة العملة على تعاملات سوق التشفير مستوي قياسي جديد خلال عامين ونصف.

دعم تلك المكاسب الأنباء الإيجابية حول قرب التداول الرسمي على منصة العقود الآجلة العملاقة Bakkt، حيث تهدف البورصة إلى توفير الثقة التي تفتقر إليها البورصات المشفرة فى توفير الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 6 مليار$ إلى إجمالي 271 مليار$ ،مع هبوط معظم أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

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نقل شخص ما حوالي 94,504 وحدة بتكوين بقيمة مليار دولار أمريكي من منصة Huobi إلى محفظة خاصة ،فى معاملة أثرت الشكوك بالسوق نظرا لدفعه رسوم أكثر من 20 مرة من الرسوم الطبيعية بهدف انجاز التحويل.

وتشير بعض التوقعات أن محفظة الشخص المستلم قد تكون الأكبر حاليا من حيث عدم الارتباط بمنصة رقمية معينة ،وقد يكون السحب بهدف الاستعداد إلى الدخول استثمارا فى منصة التداول المؤسسي Bakkt.

من ناحية أخرى ، أصبحت أساسيات الشبكة الرقمية الأكبر فى العالم أفضل من أي وقت مضي ،فقد سجل معدل التجزئة أعلى مستوياته على الإطلاق عند أكثر من 94 مليون تجزئة فى الثانية مقتربا من حاجز 100 مليون تجزئة فى الثانية.

والارتفاع المتواصل فى معدل التجزئة يعود بالأساس إلى انخفاض رسوم المعاملات عبر شبكة البتكوين بالمقارنة عما كانت عليه عام 2017 ، بفضل التحديثات التقنية والتوسعات خلال الفترة الأخيرة.

قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن المركزي الأمريكي لا يعمل على إصدار عملة رقمية خاصة ،وأضاف أن قضايا الأمن وحماية البيانات من المرجح أن تردع البنوك المركزية عن إطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها.

وبالرغم من تلك التصريحات غير أن هناك تقارير تشير إلى إن الصين قد تطلق عملتها الرقمية فى وقت مبكر فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم ،وفى حال نجاح العملة الصينية فسوف تجبر البنوك المركزية الأخرى على إطلاق عملاتها الرقمية الخاصة لمواكبة المنافسة العالمية.

وقال المسؤول القانوني بالبنك المركزي الأوروبي " إيف ميرش" أتمني مخلصا ألا يتم إغراء شعب أوروبا بالتخلي عن سلامة حلول الدفع التقليدية والقنوات المالية الراسخة لصالح الوعود الفاشلة والزائفة لعملة فيسبوك الرقمية.