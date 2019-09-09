شكرا لقرائتكم خبر عن العجز بالميزان التجاري في بريطانيا أقل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الميزان التجاري لشهر تموز/يوليو مسجلاً عجز بمقدار 9.1 مليار إسترليني ، أقل من توقعات الخبراء عجز بمقدار 9.6 مليار ، والشهر السابق سجل الميزان عجز بمقدار 8.9 مليار بعد التعديل من عجز بمقدار 7.0 مليار.

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